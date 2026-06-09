Marine Wallon, ce lieu-là Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence

L’exposition Marine Wallon, »Ce lieu-là » propose un parcours à travers quinze ans de création.

Depuis 2013, Marine Wallon développe une peinture centrée sur le paysage, explorant la notion de lieu, espace de mémoire individuel et collectif, mêlant captures d’écran et prises de notes sur site. Des paysages incertains émergent alors, propices à l’errance ou à la traversée, à la fois familiers et insaisissables. Les figures qui les habitent participent de cette ambiguïté. La multiplicité des points de vue construit une spatialité ouverte où le regard peut circuler librement voire se perdre. La figure humaine ou animale est immergée dans de vastes champs colorés oscillant entre abstraction et figuration. La simplification des détails confère à la surface une vibration singulière, renforcée par une intensité chromatique marquée. Les aplats côtoient des zones plus denses, en touches épaisses. L’utilisation d’outils variés suggère la matérialité des éléments naturels, sol, rocher ou vague.

Ouvert tous les jours sauf lundi