Mario de Émile & Image, Place de la Halle à Louviers, Louviers

Mario de Émile & Image Dimanche 21 juin, 17h30 Place de la Halle à Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

La Ville de Louviers et Louviers Shopping vous invitent place de la Halle, dimanche 21 juin de 17h30 à 21h30, pour le grand concert de la Fête de la musique.

Au programme, des talents régionaux programmés par la Gare aux Musiques (Oscar Ferdinand + LAKLÉ), et en tête d’affiche Mario Ramsamy, chanteur du célèbre groupe Émile & Image.

Nombreux concerts dans les bars et restaurants du centre de Louviers.

Programme complet début juin sur www.ville-louviers.fr !

Place de la Halle à Louviers Place de la Halle aux Drapiers, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie [{« link »: « http://www.ville-louviers.fr »}]

La Ville de Louviers et Louviers Shopping vous invitent place de la Halle, dimanche 21 juin de 17h30 à 21h30, pour le grand concert de la Fête de la musique.

©Ville de Louviers