MARION CAMY-PALOU | ROMAIN BAUDOIN LE VENT DES SIGNES Toulouse

MARION CAMY-PALOU | ROMAIN BAUDOIN

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Marion Camy-Palou, alias Deeat Palace est une musicienne expérimentale et artiste sonore.

Romain Baudoin achète une vielle à roue traditionnelle acoustique datant de 1930, elle offre une qualité de jeu incroyable et un son plein, caractéristique des vielles anciennes.

Marion puise son inspiration dans les atmosphères de la musique industrielle et de la musique bruitiste. Elle concentre récemment son travail sur une musique plus contemplative, appréhendant les structures, les textures et les timbres dans de larges dynamiques musicales.

Romain se demande si l’on peut développer une autre forme de jeu contemporain sur cet instrument, à contre courant des pratiques actuelles ? En parallèle de cette recherche, il travaille sur l’origine de la pratique viellistique dans les Landes de Gascogne. 8 .

Marion Camy-Palou, aka Deeat Palace, is an experimental musician and sound artist.

Romain Baudoin buys a traditional acoustic hurdy-gurdy dating from 1930, offering incredible playing quality and the full sound characteristic of old hurdy-gurdies.

