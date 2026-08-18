Marion Mezadorian Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
mardi 19 janvier 2027 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Marion Mezadorian
Mardi 19 janvier 2027 de 20h à 21h15. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19 21:15:00
Date(s) :
2027-01-19
Spectacle d’humour
Dans son premier spectacle Pépites , Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route. Elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.
Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !
À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi… .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Comedy show
L’événement Marion Mezadorian Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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