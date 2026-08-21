Marionnettes Même les monstres se lavent les dents de la compagnie Héliotrope Théâtre Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Marionnettes Même les monstres se lavent les dents de la compagnie Héliotrope Théâtre

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 10:30:00

fin : 2026-11-21 11:15:00

Date(s) :

2026-11-21

Spectacle à partir de 4 ans.

Une petite fille capricieuse refuse de se laver les dents‚ quand soudain‚ elle découvre dans sa salle de bain un monstre en train de se laver les dents. Et oui‚ même les monstres se lavent les dents‚ sans quoi… ils risquent de faire la connaissance d’un monstre bien plus terrible les caries ! Un album rempli d’humour‚ de bêtes monstrueuses et de grandes dents‚ pour apprendre l’importance de se brosser les dents et considérer à tout jamais les dentistes comme des super héros.

La Cie Héliotrope Théâtre dévoile sa nouvelle création jeune public. Les marionnettes se transforment, prennent des tailles XL et semblent tout droit sorties de l’album jeunesse éponyme qui a inspiré ce spectacle.Tout public

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Show for ages 4 and up.

A spoiled little girl refuses to brush her teeth… when suddenly… she discovers a monster in her bathroom, brushing its teeth. That’s right—even monsters brush their teeth—otherwise… they might run into a much more terrifying monster: cavities! A picture book full of humor, monstrous creatures, and big teeth—to teach the importance of brushing your teeth and to make you see dentists as superheroes forever.

The Héliotrope Théâtre Company unveils its new production for young audiences. The puppets transform, grow to XL sizes, and seem to have come straight out of the eponymous children’s book that inspired this show.

L’événement Marionnettes Même les monstres se lavent les dents de la compagnie Héliotrope Théâtre Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES