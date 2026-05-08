[Marionnettes] Nuisibles Dieppe
[Marionnettes] Nuisibles Dieppe vendredi 15 mai 2026.
Dieppe
[Marionnettes] Nuisibles
Le Drakkar Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Ça grouille, ça rampe et ça frétille !
À hauteur des brins d’herbe, un monde méconnu s’anime les insectes communs. Par la magie du théâtre, ces petites créatures se dévoilent en grand. L’araignée tisse sa toile avec élégance, le scarabée roule sa boule de bouse guidé par les étoiles, la chenille se prépare à devenir papillon, et la guêpe veille sur ses larves curieuses. Mais ce monde vibrant pourrait bientôt disparaître…
Une invitation poétique à découvrir et à protéger ces êtres minuscules qui partagent notre terre.
COMPAGNIE ALULA
Dès 8 ans .
Le Drakkar Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43
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English : [Marionnettes] Nuisibles
L’événement [Marionnettes] Nuisibles Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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