Dieppe

[Marionnettes] Petite galerie du déclin

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-09 2026-05-10

Et si on riait (un peu) de la fin du monde ?

Dans ce drôle de diptyque, deux histoires peuplées d’animaux philosophiques et perdus nous entraînent dans un monde en déclin… mais plein d’humour ! D’un côté, un singe et un paresseux enfermés dans une boîte rêvent d’évasion. De l’autre, une hyène et un lombric assistent, impuissants, à la disparition du sol.

Deux fables pleines d’humour et de tendresse pour s’amuser à réfléchir et à imaginer, ensemble, d’autres façons d’habiter le monde.

COMPAGNIE PORTÉS DISPARUS

Dès 6 ans

Programmation

Mercredi 6 mai à 11h et 15h à Varengeville-sur-Mer, Musée Michel Ciry

Samedi 9 mai à 11h et 15h à Sainte-Marguerite-sur -Mer, Salle du point de rencontre

Dimanche 10 mai à 11h et 15h à Martigny, Salle Simone Veil .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Marionnettes] Petite galerie du déclin

L’événement [Marionnettes] Petite galerie du déclin Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie