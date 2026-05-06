[Marionnettes] Petite galerie du déclin Dieppe
[Marionnettes] Petite galerie du déclin Dieppe mercredi 6 mai 2026.
Dieppe
[Marionnettes] Petite galerie du déclin
Divers lieux Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 11:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-09 2026-05-10
Et si on riait (un peu) de la fin du monde ?
Dans ce drôle de diptyque, deux histoires peuplées d’animaux philosophiques et perdus nous entraînent dans un monde en déclin… mais plein d’humour ! D’un côté, un singe et un paresseux enfermés dans une boîte rêvent d’évasion. De l’autre, une hyène et un lombric assistent, impuissants, à la disparition du sol.
Deux fables pleines d’humour et de tendresse pour s’amuser à réfléchir et à imaginer, ensemble, d’autres façons d’habiter le monde.
COMPAGNIE PORTÉS DISPARUS
Dès 6 ans
Programmation
Mercredi 6 mai à 11h et 15h à Varengeville-sur-Mer, Musée Michel Ciry
Samedi 9 mai à 11h et 15h à Sainte-Marguerite-sur -Mer, Salle du point de rencontre
Dimanche 10 mai à 11h et 15h à Martigny, Salle Simone Veil .
Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43
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English : [Marionnettes] Petite galerie du déclin
L’événement [Marionnettes] Petite galerie du déclin Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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