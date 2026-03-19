Marius

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:20:00

Date(s) :

2026-04-29

Mercredi 29 avril Théâtre du Beauvaisis

Sortie bus (départ depuis le CAL à 18h50)

Théâtre 10 ans et +

Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard

Ce Marius, réécrit par Joël Pommerat puise dans l’œuvre originale de Marcel Pagnol tout en déplaçant les repères. L’action se déroule toujours à Marseille, mais dans un décor d’aujourd’hui. Une transposition moderne qui ne trahit en rien l’émotion du texte original.

Durée 1h20

Tarifs 11€ (adhérents) 20€ (plein tarif)

Mercredi 29 avril Théâtre du Beauvaisis

Sortie bus (départ depuis le CAL à 18h50)

Théâtre 10 ans et +

Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard

Ce Marius, réécrit par Joël Pommerat puise dans l’œuvre originale de Marcel Pagnol tout en déplaçant les repères. L’action se déroule toujours à Marseille, mais dans un décor d’aujourd’hui. Une transposition moderne qui ne trahit en rien l’émotion du texte original.

Durée 1h20

Tarifs 11€ (adhérents) 20€ (plein tarif) .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

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English :

Wednesday, April 29 Théâtre du Beauvaisis

Bus outing (departure from CAL at 6:50 p.m.)

Theater Ages 10 and up

Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard

Joël Pommerat?s re-written Marius draws on Marcel Pagnol?s original work, while shifting the reference points. The action still takes place in Marseille, but in a modern-day setting. A modern transposition that in no way betrays the emotion of the original text.

Running time: 1h20

Price: 11? (members) 20? (full price)

L’événement Marius Beauvais a été mis à jour le 2026-03-19 par Oise Tourisme