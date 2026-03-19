Marius Beauvais
Marius Beauvais mercredi 29 avril 2026.
Marius
3 Place Georges Brassens Beauvais Oise
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29 21:20:00
Date(s) :
2026-04-29
Mercredi 29 avril Théâtre du Beauvaisis
Sortie bus (départ depuis le CAL à 18h50)
Théâtre 10 ans et +
Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard
Ce Marius, réécrit par Joël Pommerat puise dans l’œuvre originale de Marcel Pagnol tout en déplaçant les repères. L’action se déroule toujours à Marseille, mais dans un décor d’aujourd’hui. Une transposition moderne qui ne trahit en rien l’émotion du texte original.
Durée 1h20
Tarifs 11€ (adhérents) 20€ (plein tarif)
Mercredi 29 avril Théâtre du Beauvaisis
Sortie bus (départ depuis le CAL à 18h50)
Théâtre 10 ans et +
Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard
Ce Marius, réécrit par Joël Pommerat puise dans l’œuvre originale de Marcel Pagnol tout en déplaçant les repères. L’action se déroule toujours à Marseille, mais dans un décor d’aujourd’hui. Une transposition moderne qui ne trahit en rien l’émotion du texte original.
Durée 1h20
Tarifs 11€ (adhérents) 20€ (plein tarif) .
3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
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English :
Wednesday, April 29 Théâtre du Beauvaisis
Bus outing (departure from CAL at 6:50 p.m.)
Theater Ages 10 and up
Joël Pommerat Compagnie Louis Brouillard
Joël Pommerat?s re-written Marius draws on Marcel Pagnol?s original work, while shifting the reference points. The action still takes place in Marseille, but in a modern-day setting. A modern transposition that in no way betrays the emotion of the original text.
Running time: 1h20
Price: 11? (members) 20? (full price)
L’événement Marius Beauvais a été mis à jour le 2026-03-19 par Oise Tourisme