MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2026-11-03

L’exposition met à l’honneur Marius Lévy (1902-1988), professeur au lycée Bertran-de-Born et l’un des donateurs les plus importants de la ville de Périgueux. Ce maître haut en couleur a légué à la Ville plus de 400 livres rares et précieux. C’est l’occasion d’évoquer dans le parcours de l’exposition l’humanisme de la Renaissance et les débuts de l’imprimerie à travers sa riche collection d’incunables, et de découvrir l’œuvre littéraire et la vie de Marius Lévy. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 mediatheque@perigueux.fr

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English : MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE

L’événement MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Périgueux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Communal de Périgueux