MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2026-11-03
L’exposition met à l’honneur Marius Lévy (1902-1988), professeur au lycée Bertran-de-Born et l’un des donateurs les plus importants de la ville de Périgueux. Ce maître haut en couleur a légué à la Ville plus de 400 livres rares et précieux. C’est l’occasion d’évoquer dans le parcours de l’exposition l’humanisme de la Renaissance et les débuts de l’imprimerie à travers sa riche collection d’incunables, et de découvrir l’œuvre littéraire et la vie de Marius Lévy. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 mediatheque@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE
L’événement MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Périgueux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Itinéraire Baroque Prélude Concert d’Orgue Bach Place de la Cité Périgueux 29 juillet 2026
- CONCERT D’ORGUE Périgueux 29 juillet 2026
- Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux 30 juillet 2026
- Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon ) Visite ludique du Sans Réserve Local 800, chemin de lamonzie Périgueux 30 juillet 2026
- Découverte street fishing En famille Moulin du Rousseau Périgueux 31 juillet 2026