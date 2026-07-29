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MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2026-11-03

L’exposition met à l’honneur Marius Lévy (1902-1988), professeur au lycée Bertran-de-Born et l’un des donateurs les plus importants de la ville de Périgueux. Ce maître haut en couleur a légué à la Ville plus de 400 livres rares et précieux. C’est l’occasion d’évoquer dans le parcours de l’exposition l’humanisme de la Renaissance et les débuts de l’imprimerie à travers sa riche collection d’incunables, et de découvrir l’œuvre littéraire et la vie de Marius Lévy.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00  mediatheque@perigueux.fr

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English : MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE

L’événement MARIUS LÉVY PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET BIBLIOPHILE Périgueux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Communal de Périgueux

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