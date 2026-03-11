Marjolaine Reymond, compositrice passionnée et exploratrice des émotions humaines, écrit huit poèmes et invente un conte parsemé d’alexandrins et de prose proche du surréalisme, qu’elle met en musique pour 9 musiciens.

Avec simplicité et naturel, elle explore les émotions intenses suscitées par la rencontre avec un vagabond.

« Dans un lointain royaume, tout de haillons vêtus, un homme parcourait le monde avec son chien.

Il réclamait à tous pièces d’or, collier d’argent, garant du lien et de l’amour, car sans cela il ne pourrait aimer…

Tant de folie exprimant la sagesse, tant de cruauté prétendant à l’amour, la fureur donnant à la douleur et renaissant tel un phœnix victorieux. »

Tel un poème symphonique, l’édifice harmonique du quatuor à cordes, proche de Fauré, Poulenc, Satie, Debussy, Dutilleux et Stravinsky, soutient les mélodies impressionnistes et se mêle aux métriques pulsées des musiques actuelles.

Parcours artistique : Formée au conservatoire, Marjolaine Reymond se distingue par sa capacité à mêler écriture contemporaine, jazz et musique de chambre. Ses compositions ont été jouées dans plusieurs festivals et salles de concert en Europe, et elle collabore régulièrement avec des ensembles de musiciens passionnés par l’exploration sonore et narrative. Son travail se caractérise par une sensibilité à la fois poétique et dramatique, où chaque projet devient un univers à part entière.

Marjolaine Reymond, compositrice et exploratrice des émotions humaines, écrit huit poèmes et un conte parsemé d’alexandrins et de prose proche du surréalisme, qu’elle met en musique pour 9 musiciens.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 21h00 à 23h30

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5639-marjolaine-reymond https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

