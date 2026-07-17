Mark of a women, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

Mark of a women Jeudi 27 mai 2027, 19h30 Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-27T19:30:00+02:00 – 2027-05-27T20:30:00+02:00

Fin : 2027-05-27T19:30:00+02:00 – 2027-05-27T20:30:00+02:00

Performance solo qui célèbre des liens méconnus entre les femmes et diverses cultures du tatouage. Une artiste sourde nous entraîne dans son écriture chorégraphique qui passe par un rapport singulier au son et à la musique. Le tatouage devient mémoire, marque, language du corps — et révèle des histoires que l’on n’avait jamais entendues. Regarder autrement, c’est déjà commencer à voir, non?

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/mark-of-a-woman »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/

Performance solo qui célèbre des liens méconnus entre les femmes et diverses cultures du tatouage.

© Stéphanie Gygax