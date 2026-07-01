Marnans, un prieuré antonin, mille ans d’histoire à décrypter., Église Saint-Pierre, Marnans

Informations pratiques

Marnans, un prieuré antonin, mille ans d’histoire à décrypter. Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Isère

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026

Marnans

Mille ans d’histoire à décrypter

Au fond d’une vallée où se rejoignent plusieurs rivières, à l’écart des grands chemins, le prieuré Saint-Pierre de Marnans surgit comme un lieu hors du temps.

D’abord augustinien puis antonin, à l’ombre de la puissante abbaye de Saint-Antoine, il conserve encore bien des mystères.

Façade monumentale évoquant un porche disparu, inscriptions gravées dans la pierre, litre funéraire, cloître disparu, ouvertures murées ou percées au fil des siècles : chaque détail raconte une histoire et soulève une question.

Un véritable livre de pierre dont chaque époque a écrit un chapitre.

Visites guidées proposées par l’Association Française des Amis des Antonins (AFAA)

Spécialiste de l’histoire et du patrimoine antonins, l’AFAA regroupe chercheurs, historiens, archéologues, passionnés de patrimoine et acteurs culturels autour de la connaissance et de la valorisation de l’héritage antonin.

Marnans : un patrimoine à visiter, une enquête à poursuivre.

Église Saint-Pierre 610 Chemin des Clercs 38980 Marnans Marnans 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026

©Agnan Kroichvili