Marnans

Musique de chambre Festival Berlioz

Prieuré de Marnans Marnans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Ombres et ferveurs le voyage choral de Berlioz

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Prieuré de Marnans Marnans 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr

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English :

Shadows and fervor: Berlioz’s choral journey

L’événement Musique de chambre Festival Berlioz Marnans a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Berlioz