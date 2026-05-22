Musique de chambre Festival Berlioz Marnans
Musique de chambre Festival Berlioz Marnans samedi 29 août 2026.
Marnans
Musique de chambre Festival Berlioz
Prieuré de Marnans Marnans Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Ombres et ferveurs le voyage choral de Berlioz
.
Prieuré de Marnans Marnans 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shadows and fervor: Berlioz’s choral journey
L’événement Musique de chambre Festival Berlioz Marnans a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Berlioz