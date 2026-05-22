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Musique de chambre Festival Berlioz Marnans

Musique de chambre Festival Berlioz Marnans samedi 29 août 2026.

Adresse : Prieuré de Marnans

Ville : 38980 Marnans

Département : Isère

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Marnans

Musique de chambre Festival Berlioz

Prieuré de Marnans Marnans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Ombres et ferveurs le voyage choral de Berlioz
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Prieuré de Marnans Marnans 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79  billetterie@aida38.fr

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English :

Shadows and fervor: Berlioz’s choral journey

L’événement Musique de chambre Festival Berlioz Marnans a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Berlioz