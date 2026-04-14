Marquage Bicycode, Espace des droits de l’Homme Gevezé, Gévezé

Marquage Bicycode Vendredi 22 mai, 16h00 Espace des droits de l’Homme Gevezé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Le BicyCode est un système de marquage de vélos par gravure d’un numéro unique et standardisé permettant de restituer le vélo retrouvé à son propriétaire en cas de vol.

L’association Rayons d’action propose du marquage Bicycode en partenariat avec la Maison du vélo.

Marquage offert mais n’oubliez pas votre carte d’identité, elle vous sera demandée.

Espace des droits de l’Homme Gevezé Espace des droits de l’Homme Gevezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne

Identification de votre vélo par gravure d’un numéro unique et standardisé, qui permet de vous rendre le vélo volé s’il est retrouvé.

Rayons d’Action