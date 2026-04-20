Marqueterie Café des Sources Gamarde-les-Bains

Gamarde-les-Bains

Marqueterie

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:00:00

fin : 2026-05-04 16:30:00

Date(s) :

2026-05-04

Sylvie vous fera découvrir l’une de ses passions la marqueterie.

Chaque participant pourra fabriquer son objet au cours des deux sessions proposées.

Les 04 et 10 mai, sur inscription.

Sylvie vous fera découvrir l’une de ses passions la marqueterie.

Chaque participant pourra fabriquer son objet au cours des deux sessions proposées.

Les 04 et 10 mai, sur inscription. .

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com

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English : Marqueterie

Sylvie will introduce you to one of her passions: marquetry.

Each participant will be able to make his or her own object during the two sessions on offer.

May 04 and 10, registration required.

L’événement Marqueterie Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Terres de Chalosse