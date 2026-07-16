MARQUIS – Ex Marquis de Sade (Rock français), La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

MARQUIS – Ex Marquis de Sade (Rock français) Samedi 12 septembre, 20h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-13T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-13T03:00:00+02:00

20h00-03h00 Show 21h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : prévente 15€ – J-7 : 20€

MARQUIS, ex MARQUIS DE SADE, reprend la route en 2026, avec un line-up resserré (guitare, basse, batterie, saxophone et voix), dans une formule acérée qui va droit au but et où chaque instrument est plus présent qu’auparavant.

Revenir avec une nouvelle équipe, taillée pour la scène, a nécessité un gros travail de relecture des morceaux. Ça fait aussi partie de l’ADN profond de Marquis, qui a toujours cherché à faire bouger les lignes et à sortir d’une zone de confort trop consensuelle.

Avec cette reformation, Marquis explore de nouveaux territoires raffinés et nerveux, où l’ombre et la lumière équilibrent un répertoire incandescent et souvent culte entre titres phares de Marquis De Sade et morceaux de Marquis revisités.

Retour sur scène de la noblesse rock, le rendez-vous est pris !

https://youtu.be/iZAu6HE6Loo

https://www.facebook.com/events/779038408085772/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « IDO Spectacles », « cache_age »: 86400, « description »: « PYRAMID nExtrait de lu2019album Konstanz de Marquis produit par LADTK Records et distribuu00e9 par Universal Music/Virgin.nnFlynn Mahieu / Franck Darcel / Eric Moriniu00e8rennu2022 MARQUISnLine UP :nThierry Alexandre : BassenNiko Boyer : GuitarenFlynn Mahieu : VoixnEric Moriniu00e8re : Batterie, VoixnDaniel Paboeuf : Saxophones, Voixnnu2022 Enregistru00e9 / mixu00e9 par Damien Tillautnu2022 Ru00e9alisu00e9 par NOBODYDUDE!nu2022 Enregistrement et prises de vues au studio BDBnu2022 Mixage au Studio La BourdinennMerci u00e0 Camille du BDB STUDIO @studiobdb nnu2022 IDO ProductionsnAdmin@idospectacles.comnu2022 IDO Spectacles nBooking@idospectacles.comnnwww.idospectacles.comnn@ladtkrecords14nn #marquislegroupe #marquisdesade #livemusic #rennes #idospectacles », « type »: « video », « title »: « MARQUIS – « PYRAMID » (LIVE SESSION @STUDIO BDB) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/iZAu6HE6Loo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=iZAu6HE6Loo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCVBkR3Sv8CoqBQL5y_l35Sg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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