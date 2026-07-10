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Marthe Vassallo : Maryvonne La Grande – Concert/Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

vendredi 31 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes

Marthe Vassallo : Maryvonne La Grande – Concert/Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
13:00
Lieu
Jardin des Plantes
Adresse
Rue Stanislas Baudry
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 13:00 – 14:35
Gratuit : oui  Tout public 

Concert/Lecture Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu » dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons.C’est l’émotion d’une véritable rencontre à travers temps que propose Marthe Vassallo avec « Maryvonne La Grande » : l’hommage à voix nue, tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre. Marthe Vassallo : chant et textes Durée : 1h35 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert/Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/


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