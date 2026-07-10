Marthe Vassallo : Maryvonne La Grande – Concert/Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 13:00 – 14:35

Gratuit : oui Tout public

Concert/Lecture Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu » dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons.C’est l’émotion d’une véritable rencontre à travers temps que propose Marthe Vassallo avec « Maryvonne La Grande » : l’hommage à voix nue, tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre. Marthe Vassallo : chant et textes Durée : 1h35 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert/Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/



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