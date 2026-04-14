Martin Parr : Art de vivre, Jardins de la Cité du Vin, Bordeaux

Martin Parr : Art de vivre 23 avril – 20 septembre Jardins de la Cité du Vin Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

un événement « Le mois de la photo«

En collaboration avec la Cité du Vin, la ville de Bordeaux rend hommage à Martin Parr (1952-2025), photographe britannique contemporain des plus influents, au regard ironique et bienveillant.

À travers ces images, Martin Parr capte l’énergie des rassemblements populaires, des fêtes et des réceptions où se croisent plusieurs univers. Ces scènes esquissent un véritable art de vivre et donnent à voir une société attentive aux codes du vivre-ensemble. L’exposition comprend également la série Flowers (1999), consacrée aux fleurs dans l’espace public. Photographiées au premier plan, elles dialoguent avec des fragments de vie quotidienne en arrière-plan : passants, lieux de loisirs, quartiers résidentiels ou paysages côtiers.

Véritable fil conducteur, le vin, symbole de partage et de convivialité, traverse l’exposition en résonance avec l’identité de la ville de Bordeaux et la vocation culturelle de la Cité du Vin.

Jardins de la Cité du Vin 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}]

L’exposition Martin Parr : Art de vivre réunit une sélection de clichés réalisés entre 1988 et 2023, principalement à Bristol – ville jumelée avec Bordeaux depuis 1947 – et en France.

© Martin Parr, Jewellery fashion shoot for Citizen K International, France, 1999 © Magnum Photos.