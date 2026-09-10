Massage bébé Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 14:15 – 16:00

Gratuit : non Tarif libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Virginie Azeau, Accompagnatrice en parentalitéDécouvrez grâce à cet atelier différentes techniques pour apporter détente et apaisement à bébé (jusqu’à 1 an). Masser bébé, c’est aussi prendre un temps de connexion avec lui, c’est une autre façon de nourrir le lien qui vous relie.Cet espace de massage sera également une opportunité pour créer du lien avec d’autres familles, mais également pour partager les questions et les doutes du quotidien, en toute sérénité et sans jugement.Vous n’êtes pas seule et dans l’ouverture du partage, vous allez pouvoir souffler et nourrir encore plus votre confiance en vous et en votre bébé. La dynamique du groupe et l’expérience collective seront des ressources précieuses.-Accompagnatrice en parentalité depuis 2008, Virginie met à votre service des outils pratiques et concrets pour une meilleure compréhension de bébé. Elle travaille de manière holistique pour une cellule familiale épanouie et sereine, et une confiance parentale renforcée. Les outils sont personnalisés selon vos besoins et vos habitudes. Ils sont dispensés en individuel autour d’un sujet précis ou d’une pratique spécifique, ou en collectif.-Accueil à 14h15 pour démarrer l’atelier à 14h30.Atelier en non-mixité, réservé aux jeunes mamans avec leur bébé (0-12 mois).

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/massage-bebe-3



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