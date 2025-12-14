Massage enfants (3-6 ans) Châtellerault

Massage enfants (3-6 ans)

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

A l’occasion de la Semaine de la Petite Enfance, le musée propose des ateliers de massage et de yoga en collaboration avec Baby Bulle de Mère veille, auxiliaire de puériculture. La séance se déroule dans une salle du musée, entourée d’oeuvres, pour une expérience unique. Un moment de bien-être à partager avec votre enfant, pour l’apaiser et l’éveiller en douceur. Sur réservation. .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

