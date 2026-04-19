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Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy

Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Manoir de Kerboutier

Ville : 56920 Noyal-Pontivy

Département : Morbihan

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Noyal-Pontivy

Master Class Musique Vocale Baroque

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-09

Tout niveau
Organisé par l’Académie d’Art Vocal Eden Palace Pontivy
Professeures Agnès BROSSET et Cécile PIERROT

Accompagnement
harpe Françoise JOHANNEL
Luth Richard CIVIOL

CONCERT de RESTITUTION des stagiaires
Dimanche 12 juillet à 18 heures   .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35 

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English :

L’événement Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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