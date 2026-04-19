Noyal-Pontivy

Master Class Musique Vocale Baroque

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Tout niveau

Organisé par l’Académie d’Art Vocal Eden Palace Pontivy

Professeures Agnès BROSSET et Cécile PIERROT

Accompagnement

harpe Françoise JOHANNEL

Luth Richard CIVIOL

CONCERT de RESTITUTION des stagiaires

Dimanche 12 juillet à 18 heures .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté