Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy
Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy jeudi 9 juillet 2026.
Noyal-Pontivy
Master Class Musique Vocale Baroque
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-09
Tout niveau
Organisé par l’Académie d’Art Vocal Eden Palace Pontivy
Professeures Agnès BROSSET et Cécile PIERROT
Accompagnement
harpe Françoise JOHANNEL
Luth Richard CIVIOL
CONCERT de RESTITUTION des stagiaires
Dimanche 12 juillet à 18 heures .
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
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English :
L’événement Master Class Musique Vocale Baroque Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté