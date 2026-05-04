Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance Manoir Noyal-Pontivy

Noyal-Pontivy

Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

La Compagnie ARTEMUSIE propose un concert de musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance, La conviviencia

Eva Fogelgesang chant, harpes, vièle, saz

Christophe Deslignes chant, organetto, flûtes .

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté