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Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance Manoir Noyal-Pontivy

Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance Manoir Noyal-Pontivy samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Manoir

Adresse : Kerboutier

Ville : 56920 Noyal-Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Noyal-Pontivy

Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :
2026-07-04

La Compagnie ARTEMUSIE propose un concert de musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance, La conviviencia
Eva Fogelgesang chant, harpes, vièle, saz
Christophe Deslignes chant, organetto, flûtes   .

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35 

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English :

L’événement Musiques espagnoles du Moyen-Age et de la Renaissance Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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