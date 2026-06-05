Master Class Whisky L’Esprit des Vins de La Brède Caviste L’Esprit des Vins La Brède
Master Class Whisky L’Esprit des Vins de La Brède Caviste L’Esprit des Vins La Brède jeudi 11 juin 2026.
La Brède
Master Class Whisky L’Esprit des Vins de La Brède
Caviste L’Esprit des Vins 80 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Masterclass Whisky Nouvelle date
Envie de découvrir de beaux whiskies dans une ambiance conviviale ?
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée dégustation exceptionnelle autour d’accords mets & whiskies soigneusement sélectionnés.
seul(e), ou à plusieurs, cette masterclass est l’occasion parfaite de partager un beau moment de découverte et de dégustation.
Jeudi 11 juin 2026
À partir de 19h30
Au programme découvertes, échanges et belles dégustations tout au long de la soirée.
Les places étant limitées, la réservation est obligatoire par téléphone.
N’attendez pas trop pour réserver votre place .
Caviste L’Esprit des Vins 80 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 72 60
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English : Master Class Whisky L’Esprit des Vins de La Brède
L’événement Master Class Whisky L’Esprit des Vins de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-06-01 par Sud Bordeaux Tourisme
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