Master classe de chant lyrique Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Master classe de chant lyrique

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14 13:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Ouverte au public, cette master classe s’adresse à des élèves en chant lyrique, désireux de renforcer leur technique vocale et de travailler leurs prochaines prises de rôles ou auditions. Ils appréhendent le répertoire de la mélodie, du lied et de l’opéra, afin d’acquérir une liberté et une technicité fondamentales à l’exercice du chant lyrique.

Jean-Paul Fouchécourt est un ténor français largement reconnu qui s’est exprimé sur les plus grandes scènes lyriques internationales. Interprète majeur du répertoire baroque, il a collaboré avec des chefs et ensembles de référence, notamment William Christie et Marc Minkowski. Dans l’idée de perpétuer l’art de dire et une certaine tradition stylistique, il fonde La Ferme Aux Arts, au sud de la Bourgogne, avec l’objectif de développer un pôle culturel en milieu rural et de transmettre savoirs et expériences, principalement dans le domaine de l’Art Vocal et de la diction française.

En partenariat avec le Conservatoire Edgar Varèse .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : Master classe de chant lyrique

L’événement Master classe de chant lyrique Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès