Master volley Meschers-sur-Gironde
samedi 15 août 2026 · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Master volley
Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Master volley
Dans le cadre de la Tournée des Plages
Organisé par le Royan Atlantique Volley-Ball
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Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@ravb.fr
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English :
Master volleyball
As part of the Beach Tour
Organized by Royan Atlantique Volley-Ball
L’événement Master volley Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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