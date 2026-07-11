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AGENDA · Meschers-sur-Gironde

Master volley Meschers-sur-Gironde

samedi 15 août 2026 · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Plage des vergnes
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Master volley

Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Master volley

Dans le cadre de la Tournée des Plages

Organisé par le Royan Atlantique Volley-Ball
  .

Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@ravb.fr

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English :

Master volleyball

As part of the Beach Tour

Organized by Royan Atlantique Volley-Ball

L’événement Master volley Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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