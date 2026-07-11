Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Master volley

Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Master volley



Dans le cadre de la Tournée des Plages



Organisé par le Royan Atlantique Volley-Ball

.

Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@ravb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Master volleyball



As part of the Beach Tour



Organized by Royan Atlantique Volley-Ball

L’événement Master volley Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique