UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ascain

Masterclass et spectacle de danses basques Rue Ernest Fourneau Ascain

vendredi 11 septembre 2026 · Rue Ernest Fourneau · Ascain

Masterclass et spectacle de danses basques Rue Ernest Fourneau Ascain

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Ernest Fourneau
Adresse
Place
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Masterclass et spectacle de danses basques

Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Dans le cadre du programme Ibilki, l’association Zarena Zarelako vous propose
19h Masterclass bilingue, destinée aux ados et adultes avec des bases en danse basque.
20h spectacle Har’eman   .

Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89  kultura@mairie-ascain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Masterclass et spectacle de danses basques

L’événement Masterclass et spectacle de danses basques Ascain a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)