Masterclass et spectacle de danses basques Rue Ernest Fourneau Ascain

Informations pratiques

Ascain

Masterclass et spectacle de danses basques

Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Dans le cadre du programme Ibilki, l’association Zarena Zarelako vous propose

19h Masterclass bilingue, destinée aux ados et adultes avec des bases en danse basque.

20h spectacle Har’eman .

Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr

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English : Masterclass et spectacle de danses basques

L’événement Masterclass et spectacle de danses basques Ascain a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque