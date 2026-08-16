Masterclass et spectacle de danses basques Rue Ernest Fourneau Ascain
vendredi 11 septembre 2026 · Rue Ernest Fourneau · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Masterclass et spectacle de danses basques
Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Dans le cadre du programme Ibilki, l’association Zarena Zarelako vous propose
19h Masterclass bilingue, destinée aux ados et adultes avec des bases en danse basque.
20h spectacle Har’eman .
Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr
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English : Masterclass et spectacle de danses basques
L’événement Masterclass et spectacle de danses basques Ascain a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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