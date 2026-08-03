Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain Stade Jean Dauger Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Un choc de prestige à Jean-Dauger !

Assistez au match amical entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain, champion de France en titre, le vendredi 28 août à 19h30 au stade Jean-Dauger. Une affiche exceptionnelle qui réunira deux grandes équipes du rugby français pour une soirée placée sous le signe du spectacle, de l’engagement et de la passion. Un rendez-vous à ne pas manquer avant le lancement de la nouvelle saison ! .

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 72 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain

L’événement Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne