Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain Stade Jean Dauger Bayonne
vendredi 28 août 2026 · Stade Jean Dauger · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain
Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Un choc de prestige à Jean-Dauger !
Assistez au match amical entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain, champion de France en titre, le vendredi 28 août à 19h30 au stade Jean-Dauger. Une affiche exceptionnelle qui réunira deux grandes équipes du rugby français pour une soirée placée sous le signe du spectacle, de l’engagement et de la passion. Un rendez-vous à ne pas manquer avant le lancement de la nouvelle saison ! .
Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 72 10
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English : Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain
L’événement Match amical Aviron Bayonnais VS Stade Toulousain Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne
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