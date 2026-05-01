Match Biarritz Carcassonne Biarritz
Match Biarritz Carcassonne Biarritz vendredi 15 mai 2026.
Biarritz
Match Biarritz Carcassonne
Stade Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Pour son dernier match de la saison, le 15 mai, le Biarritz Olympique Pays Basque recevra l’US Carcassonne pour une grande soirée placée sous le signe du rugby et de la fête. À cette occasion, le stade vibrera toute la soirée au rythme du match et des nombreuses animations proposées au public
18h00 ouverture du village Aguiléra (foodtrucks, buvettes, démonstration de béhourd, balade à poney, jeux gonflables et bien d’autres surprises…)
19h00 à 21h00 concert du groupe Los Marinos del Paso
21h00 coup d’envoi de la rencontre
23h30 feu d’artifice de clôture de fin de saison depuis le village Aguiléra
A partir de 23h00 concert du groupe Ibiliz
Une grande soirée festive attend les supporters avec de nombreuses animations pour petits et grands ! .
Stade Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Match Biarritz Carcassonne
L’événement Match Biarritz Carcassonne Biarritz a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Biarritz
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