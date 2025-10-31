Exposition artistique de Stéphane Kristol Place Bellevue Biarritz

Exposition artistique de Stéphane Kristol

Plongez dans l’univers poétique et engagé de S.Kristol, artiste contemporain autodidacte né en 1988 au Mans.

Ancien agent d’artistes, il a troqué le regard critique pour la création, donnant vie à son alter ego PASCHAT, inspiré par la force du tigre puis métamorphosé en ourson, symbole d’amour, d’enfance et de douceur.

À travers ses sculptures en résine et ses tableaux aux couleurs vibrantes, S.Kristol explore les contrastes de notre époque avec optimisme, abordant les thèmes de l’égalité, de la bienveillance et des émotions universelles.

Son œuvre est une invitation à la réflexion, à la magie et au partage — un voyage sensible où l’art révèle toute la beauté de l’humain. .

