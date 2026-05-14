Match de football R2: Pornic Foot/ Blain ES rue Jules Ferry Pornic
Match de football R2: Pornic Foot/ Blain ES rue Jules Ferry Pornic dimanche 17 mai 2026.
Pornic
Match de football R2: Pornic Foot/ Blain ES
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17 15:00:00
Date(s) :
2026-05-17
22ème et dernière journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.
Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club Blain ES.
Une rencontre décisive pour le maintien en R2 à domicile devant son public.
Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.
Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !
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rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com
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English :
the 22nd and final day of competition for our R2 seniors.
Pornic Foot’s players take on Blain ES at home.
A decisive match for their survival in R2, at home in front of their own fans.
L’événement Match de football R2: Pornic Foot/ Blain ES Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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