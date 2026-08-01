Match de hockey les Spartiates vs Nice Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement
dimanche 23 août 2026 · Avenue de la Capelette · Marseille 10e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 10e Arrondissement
Match de hockey les Spartiates vs Nice
Dimanche 23 août 2026 à partir de 17h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Tous derrière nos Bleus !Familles
Un dimanche en famille ou entre amis chez les Spartiates !
Trophée de la Région Sud match de pré-saison. Prenez vite vos places ! .
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 67 48 99 contact@marseillehockeyclub.com
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L’événement Match de hockey les Spartiates vs Nice Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille