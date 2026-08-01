Match de hockey les Spartiates vs Nice Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey les Spartiates vs Nice

Dimanche 23 août 2026 à partir de 17h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tous derrière nos Bleus !Familles

Un dimanche en famille ou entre amis chez les Spartiates !



Trophée de la Région Sud match de pré-saison. Prenez vite vos places ! .

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 67 48 99 contact@marseillehockeyclub.com

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English :

We’re all behind our Bleus!

L’événement Match de hockey les Spartiates vs Nice Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille