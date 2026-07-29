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AGENDA · Marseille 10e Arrondissement

Masters Of Bachata 10e édition Florida Palace Marseille 10e Arrondissement

vendredi 2 avril 2027 · Florida Palace · Marseille 10e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
lundi 5 avril 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Florida Palace
Adresse
162 Avenue Mireille Lauze
Ville
13010 Marseille 10e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
60 60 120

Marseille 10e Arrondissement

Masters Of Bachata 10e édition

Du vendredi 2 au lundi 5 avril 2027 de 17h à 4h. Florida Palace 162 Avenue Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 17:00:00
fin : 2027-04-05 04:00:00

Date(s) :
2027-04-02

Le Masters of Bachata 10 est l’événement phare de la scène bachata européenne, réunissant pendant 3 jours les meilleurs artistes et DJs internationaux. Ce festival offre une immersion totale dans l’univers de la bachata à travers des ateliers, des soirées
Masters Of Bachata est de retour pour sa 10e édition.
Préparez-vous à vivre 3 jours de pure magie bachata au cœur de Marseille !
Un festival inoubliable avec des artistes internationaux, des ateliers exceptionnels, des soirées mémorables et une immense piste de danse de 2 000 m² !


Au programme:

– Plus de 50 heures d’ateliers
– 3 soirées inoubliables avec spectacles et danse sociale
– Compétition Jack & Jill
– 2 000 m² dédiés à la danse en continu
– Une communauté bachata incroyable, conviviale et passionnée



Artists line-up
Bachata influence
Melvin & Gatica
Emilien & Tehina
Marc & Marilyn
Cyril & Maeva
Milo



Bachazouk
Sakis & Mia
Melania Melonito
Jeremy & Jade
Marco & Eleonora
Florian & Edwige



Bachata sensual
Marco & La Esencia
Leandro & Jomante
Alex & Emilia
Luca & Mathilde



Bachata fusion
Kornel & Catharine
Gabriel & Laura
Diger & Marie
Moz
Isabelle
Nordine
Julie



DJs
DJ Cesc
DJ Dimension
DJ Taz
DJ Smile   .

Florida Palace 162 Avenue Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 74 97 40  communication@marseille-danse-academy.fr

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English :

Masters of Bachata 10 is the flagship event of the European bachata scene, bringing together the best international artists and DJs for three days. This festival offers a total immersion in the world of bachata through workshops and parties

L’événement Masters Of Bachata 10e édition Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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