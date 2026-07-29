Masters Of Bachata 10e édition Florida Palace Marseille 10e Arrondissement
vendredi 2 avril 2027 · Florida Palace · Marseille 10e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 10e Arrondissement
Masters Of Bachata 10e édition
Du vendredi 2 au lundi 5 avril 2027 de 17h à 4h. Florida Palace 162 Avenue Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 60 – 60 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 17:00:00
fin : 2027-04-05 04:00:00
Date(s) :
2027-04-02
Le Masters of Bachata 10 est l’événement phare de la scène bachata européenne, réunissant pendant 3 jours les meilleurs artistes et DJs internationaux. Ce festival offre une immersion totale dans l’univers de la bachata à travers des ateliers, des soirées
Masters Of Bachata est de retour pour sa 10e édition.
Préparez-vous à vivre 3 jours de pure magie bachata au cœur de Marseille !
Un festival inoubliable avec des artistes internationaux, des ateliers exceptionnels, des soirées mémorables et une immense piste de danse de 2 000 m² !
Au programme:
– Plus de 50 heures d’ateliers
– 3 soirées inoubliables avec spectacles et danse sociale
– Compétition Jack & Jill
– 2 000 m² dédiés à la danse en continu
– Une communauté bachata incroyable, conviviale et passionnée
Artists line-up
Bachata influence
Melvin & Gatica
Emilien & Tehina
Marc & Marilyn
Cyril & Maeva
Milo
Bachazouk
Sakis & Mia
Melania Melonito
Jeremy & Jade
Marco & Eleonora
Florian & Edwige
Bachata sensual
Marco & La Esencia
Leandro & Jomante
Alex & Emilia
Luca & Mathilde
Bachata fusion
Kornel & Catharine
Gabriel & Laura
Diger & Marie
Moz
Isabelle
Nordine
Julie
DJs
DJ Cesc
DJ Dimension
DJ Taz
DJ Smile .
Florida Palace 162 Avenue Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 74 97 40 communication@marseille-danse-academy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Masters of Bachata 10 is the flagship event of the European bachata scene, bringing together the best international artists and DJs for three days. This festival offers a total immersion in the world of bachata through workshops and parties
L’événement Masters Of Bachata 10e édition Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille