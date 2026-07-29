Masters Of Bachata 10e édition Florida Palace Marseille 10e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 10e Arrondissement

Masters Of Bachata 10e édition

Du vendredi 2 au lundi 5 avril 2027 de 17h à 4h. Florida Palace 162 Avenue Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 17:00:00

fin : 2027-04-05 04:00:00

Date(s) :

2027-04-02

Le Masters of Bachata 10 est l’événement phare de la scène bachata européenne, réunissant pendant 3 jours les meilleurs artistes et DJs internationaux. Ce festival offre une immersion totale dans l’univers de la bachata à travers des ateliers, des soirées

Masters Of Bachata est de retour pour sa 10e édition.

Préparez-vous à vivre 3 jours de pure magie bachata au cœur de Marseille !

Un festival inoubliable avec des artistes internationaux, des ateliers exceptionnels, des soirées mémorables et une immense piste de danse de 2 000 m² !





Au programme:



– Plus de 50 heures d’ateliers

– 3 soirées inoubliables avec spectacles et danse sociale

– Compétition Jack & Jill

– 2 000 m² dédiés à la danse en continu

– Une communauté bachata incroyable, conviviale et passionnée







Artists line-up

Bachata influence

Melvin & Gatica

Emilien & Tehina

Marc & Marilyn

Cyril & Maeva

Milo







Bachazouk

Sakis & Mia

Melania Melonito

Jeremy & Jade

Marco & Eleonora

Florian & Edwige







Bachata sensual

Marco & La Esencia

Leandro & Jomante

Alex & Emilia

Luca & Mathilde







Bachata fusion

Kornel & Catharine

Gabriel & Laura

Diger & Marie

Moz

Isabelle

Nordine

Julie







DJs

DJ Cesc

DJ Dimension

DJ Taz

DJ Smile .

Florida Palace 162 Avenue Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 74 97 40 communication@marseille-danse-academy.fr

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English :

Masters of Bachata 10 is the flagship event of the European bachata scene, bringing together the best international artists and DJs for three days. This festival offers a total immersion in the world of bachata through workshops and parties

L’événement Masters Of Bachata 10e édition Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille