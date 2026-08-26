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Match foot D3F RODEZ GIRONDINS BORDEAUX Rodez

dimanche 20 décembre 2026 · Rodez

Match foot D3F RODEZ GIRONDINS BORDEAUX Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ GIRONDINS BORDEAUX

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-20

Match RODEZ contre les Girondins de Bordeaux, Dimanche 20 décembre, 14h30 au stade PAUL LIGNON.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. Girondins de Bordeaux, Sunday, December 20, 2:30 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ GIRONDINS BORDEAUX Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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