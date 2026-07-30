Informations pratiques

Rodez

Présentation de saison du Théâtre des 2 Points

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la nouvelle saison le jeudi 10 Septembre à 19:00.

Animée par l’équipe du Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez, cette présentation sera l’occasion de dévoiler les spectacles, les temps forts et les nouveautés !

Après la présentation, nous vous invitons à partager un moment convivial lors du pot de l’amitié.

Jeudi 10 Septembre à 19:00

(Gratuit) .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

We are pleased to invite you to %E0 d%E9ccover the new season on Thursday, September 10, at %E0 7:00 p.m.

L’événement Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)