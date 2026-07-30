Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez
jeudi 10 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Présentation de saison du Théâtre des 2 Points
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la nouvelle saison le jeudi 10 Septembre à 19:00.
Animée par l’équipe du Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez, cette présentation sera l’occasion de dévoiler les spectacles, les temps forts et les nouveautés !
Après la présentation, nous vous invitons à partager un moment convivial lors du pot de l’amitié.
Jeudi 10 Septembre à 19:00
(Gratuit) .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
We are pleased to invite you to %E0 d%E9ccover the new season on Thursday, September 10, at %E0 7:00 p.m.
L’événement Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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