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Match foot D3F RODEZ LE PUY EN VELAY FC Rodez

dimanche 25 octobre 2026 · Rodez

Match foot D3F RODEZ LE PUY EN VELAY FC Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ LE PUY EN VELAY FC

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Match RODEZ contre Le Puy en Velay, Dimanche 25 octobre, 15h00 au stade PAUL LIGNON.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. Le Puy-en-Velay, Sunday, October 25, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ LE PUY EN VELAY FC Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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