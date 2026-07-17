Matelotage, Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

Matelotage 18 – 20 septembre Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier de matelotage

Venez découvrir les nœuds marins indispensables à connaître pour toute navigation !

Petits et grands pourront s’initier ou se perfectionner en apprenant à réaliser les principaux nœuds, comme le nœud de chaise, de cabestan, de huit, de vache ou de taquet.

Cet atelier de matelotage, ouvert à tous et en accès libre toute la journée, permet de participer à son rythme et aussi longtemps que l’on le souhaite.

Venez au stand de la Yole de Villefranche, nous vous attendrons !

Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse Quai de la Corderie, 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0629496214 https://uneyolepourvillefranche.fr/ à la Darse au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, un lieu chargé d’histoire. Parking à la Citadelle, train arrêt Villefranche-Sur-Mer, bus service régulier

Atelier de matelotage

©Rita Moreilhon