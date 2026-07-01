Machine à corder, Villefranche-Sur-Mer, Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

Machine à corder 18 – 20 septembre Villefranche-Sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Machine à Corder

L’Association « Une Yole Pour Villefranche » possède une machine à corder.

Les techniques de fabrication de cordes anciennes impliquent la torsion manuelle de fibres végétales, pour créer un brin continu et solide.

Nous ferons des démonstrations de cette fabrication ancestrale et artisanale de cordages marins à la Darse du Port Royal

Villefranche-Sur-Mer Villefranche-Sur-Mer 06230 Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0629496214 https://uneyolepourvillefranche.fr/ à la Darse au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, un lieu chargé d’histoire. Parking à la Citadelle, train arrêt Villefranche-Sur-Mer, bus service régulier

Machine à Corder

©Rita Moreilhon