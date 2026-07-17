Visite théâtrale burlesque sur les pas des marins de la 6e Flotte, Quai de la douane, Villefranche-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

Visite théâtrale burlesque sur les pas des marins de la 6e Flotte Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Quai de la douane, Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Villefranche-sur-Mer fut choisi officiellement comme port d’attache de la 6e Flotte de l’US Navy en 1956, et le resta jusqu’au 20 janvier 1967. De très nombreux marins américains vécurent ici parmi la population villefranchoise. Vous assisterez à un spectacle vivant basé sur une histoire vraie qui se situe dans les années 50, sous forme de déambulation. Au fil du parcours, vous rencontrerez plusieurs personnages hauts-en-couleurs joués par des comédiens amateurs. Vous serez accueillis par la fameuse Mom Germaine qui vous racontera comment elle est devenue Maman de la 6e Flotte !

L’itinéraire est le suivant : place Amélie Pollonais, quai Courbet, rue de May, rue Obscure, rue du Poilu, Jardin des Chasseurs Alpins, quai du port de la Santé.

Cet événement est proposé par l’association Les Américains et la 6e Flotte à Villefranche-sur-Mer en partenariat avec la Compagnie Jacques Biagini.

Quai de la douane, Villefranche-sur-Mer Quai de l’amiral courbet 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 La Ville Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)689522656 https://www.ussixthfleet-villefranche.com/ https://www.facebook.com/us6fleet.vsm/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-americains-et-la-6eme-flotte-a-villefranche-sur-mer/evenements/visite-theatrale-sur-les-pas-des-marins-de-la-6e-flotte-2026 »}] Plongez dans les années 50 à travers une visite théâtrale immersive inédite, du temps où Villefranche-sur-Mer est le port d’attache de la 6e Flotte de l’US Navy. Plus de 300 familles américaines vivent ici parmi la population villefranchoise.

Vous assisterez à un spectacle vivant dont le scénario est basé sur une histoire vraie, sous forme de déambulation. Au fil du parcours, vous rencontrerez plusieurs personnages hauts-en-couleurs joués par des comédiens amateurs.

Vous serez accueillis sur le quai de la Douane par la fameuse Mom Germaine qui vous guidera à travers les rues de la Vieille Ville !

L’itinéraire est le suivant : Quai de la Douane situé au début du Quai Courbet en face de l’hôtel Welcome, rue de May, rue du Poilu, Jardin des Chasseurs Alpins, Place Amélie Pollonais et port de la Santé.

Cet événement est proposé par notre association en partenariat avec la Compagnie Jacques Biagini. Accès par bus à 10 min à pied, navette à 2 min à pied, Gare SNCF à 10 min à pied, parking Wilson à 2 min ou parking des fossés à 5 min ou parking des Marinières à 15 min (payants).

Villefranche-sur-Mer fut choisi officiellement comme port d’attache de la 6e Flotte de l’US Navy en 1956, et le resta jusqu’au 20 janvier 1967. De très nombreux marins américains vécurent ici parmi à…

Valérie BLOUIN