MATHIEU HAAGE QUARTET TROMPETTE JAZZ CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Début : 2026-03-14
Le Pot aux roses accueille Mathieu Haage quartet en concert !
Restauration sur place Le retour du prince de la trompette jazz, apôtre de l’équilibre et de la beauté. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
English :
Le Pot aux roses welcomes Mathieu Haage quartet in concert!
