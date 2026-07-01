Mathieu Stepson, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Mathieu Stepson 11 et 12 mai 2027 Salle Communale, Onex

Dès 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-11T20:00:00+02:00 – 2027-05-11T21:20:00+02:00

Fin : 2027-05-12T20:00:00+02:00 – 2027-05-12T21:20:00+02:00

Vainqueur de La France a un incroyable talent en 2024, étoile montante de l’illusionnisme en France, Mathieu Stepson captive lorsqu’il s’empare de la scène … et du public. À Onex, il offre, avec son spectacle Imprévisible, plus que des tours de magie. C’est une expérience immersive et inédite, qui joue avec les sens et la perspicacité de l’audience, basée sur une impression de déjà-vu. A-t-il déjà vécu le spectacle qu’il est en train de jouer ? Était-ce vraiment un rêve ? Grâce à une narration fine et un scénario où chaque détail a son importance, le doute s’installe.

Les frontières entre fiction et réalité se brouillent. Les spectateurs·rices deviennent enquêteurs·rices tandis que le talentueux Normand explore ses souvenirs et l’imprévisible. Sa passion pour la magie, l’illusionnisme et le mentalisme est née lorsqu’il avait 10 ans. Utilisant la technologie et les réseaux sociaux, il s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la magie. Une soirée fascinante … et si tout n’était qu’une illusion ?

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/mathieu-stepson/a7351e24-8274-4df2-9012-5149e1c8b2fc/events/392446 »}]

Vainqueur de La France a un incroyable talent en 2024, étoile montante de l’illusionnisme en France, Mathieu Stepson captive lorsqu’il s’empare de la scène.

DR