Mathilde Veuthey, Bibliothèque de Genève, Genève
jeudi 11 mars 2027 · Bibliothèque de Genève · Genève
Informations pratiques
Mathilde Veuthey Jeudi 11 mars 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-11T12:15:00+01:00 – 2027-03-11T13:00:00+01:00
Fin : 2027-03-11T12:15:00+01:00 – 2027-03-11T13:00:00+01:00
Graphiste entre Genève et le Valais, Mathilde Veuthey envisage l’affiche imprimée comme terrain d’expérimentation, entre contraintes formelles, énergie visuelle et influences punk des années 1970-1980.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Début de la conférence à 12h15
Environ 45 min, suivies d’un échange
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Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.
Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
L’affiche comme terrain de jeu, d’expérimentation et de liberté
Electron Festival, crédit photo: TWKS, 2024
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