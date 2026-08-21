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Mathilde Veuthey, Bibliothèque de Genève, Genève

jeudi 11 mars 2027 · Bibliothèque de Genève · Genève

Mathilde Veuthey, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 11 mars 2027
Fin
jeudi 11 mars 2027
Lieu
Bibliothèque de Genève
Adresse
Promenade des Bastions 8, 1205 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
CHF 0.-

Mathilde Veuthey Jeudi 11 mars 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-11T12:15:00+01:00 – 2027-03-11T13:00:00+01:00
Fin : 2027-03-11T12:15:00+01:00 – 2027-03-11T13:00:00+01:00

Graphiste entre Genève et le Valais, Mathilde Veuthey envisage l’affiche imprimée comme terrain d’expérimentation, entre contraintes formelles, énergie visuelle et influences punk des années 1970-1980.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Début de la conférence à 12h15
Environ 45 min, suivies d’un échange

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Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
L’affiche comme terrain de jeu, d’expérimentation et de liberté

Electron Festival, crédit photo: TWKS, 2024

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