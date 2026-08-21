Mathilde Veuthey, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

Mathilde Veuthey Jeudi 11 mars 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T12:15:00+01:00 – 2027-03-11T13:00:00+01:00

Fin : 2027-03-11T12:15:00+01:00 – 2027-03-11T13:00:00+01:00

Graphiste entre Genève et le Valais, Mathilde Veuthey envisage l’affiche imprimée comme terrain d’expérimentation, entre contraintes formelles, énergie visuelle et influences punk des années 1970-1980.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Début de la conférence à 12h15

Environ 45 min, suivies d’un échange

—————————————————————

Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

L’affiche comme terrain de jeu, d’expérimentation et de liberté

Electron Festival, crédit photo: TWKS, 2024