MATIÈRE GRISE Perpignan samedi 2 mai 2026.

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-02 16:30:00
fin : 2026-05-02

2026-05-02

MATIÈRE GRISE
par la compagnie MEGAERA
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie   perpignan.theatre@mairie-perpignan.com

English :

GREY MATTER
by company MEGAERA

German :

MATIÈRE GRISE (GRAUE MATERIE)
von der Firma MEGAERA

Italiano :

MATERIA GRIGIA
della società MEGAERA

Espanol :

MATERIA GRIS
por la empresa MEGAERA

