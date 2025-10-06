MATIÈRE GRISE Perpignan
MATIÈRE GRISE Perpignan samedi 2 mai 2026.
MATIÈRE GRISE
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-02 16:30:00
fin : 2026-05-02
2026-05-02
par la compagnie MEGAERA
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
English :
GREY MATTER
by company MEGAERA
German :
MATIÈRE GRISE (GRAUE MATERIE)
von der Firma MEGAERA
Italiano :
MATERIA GRIGIA
della società MEGAERA
Espanol :
MATERIA GRIS
por la empresa MEGAERA
