Matinée charcut’huîtres des sapeurs-pompiers Caserne des sapeurs-pompiers Andance

Informations pratiques

Andance

Matinée charcut’huîtres des sapeurs-pompiers

Caserne des sapeurs-pompiers 7 Rue Lieutenant Colonel Meyrand Andance Ardèche

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Matinée conviviale organisée par les sapeurs-pompiers d’Andance avec vente de plateaux de charcuterie et d’huîtres, parcours sportif, visite de la caserne et buvette. Les bénéfices seront reversés aux Pupilles de l’Ardèche et au Téléthon.

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Caserne des sapeurs-pompiers 7 Rue Lieutenant Colonel Meyrand Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 02 21 85

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English :

A fun morning event organized by the Andance Fire Department, featuring a sale of charcuterie platters and oysters, a fitness course, a tour of the fire station, and a refreshment stand. Proceeds will be donated to the Pupilles de l’Ardèche and the Telethon.

L’événement Matinée charcut’huîtres des sapeurs-pompiers Andance a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche