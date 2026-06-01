Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes
Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes samedi 20 juin 2026.
Caulnes
Matinée ciné
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 11:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Matinée ciné
Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.
Au 2ème étage de la Médiathèque
A partir de 3 ans
Sur inscription .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
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English :
L’événement Matinée ciné Caulnes a été mis à jour le 2026-06-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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