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Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes

Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de la Ville Cherel

Adresse : Médiathèque Le Marque Page

Ville : 22350 Caulnes

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Caulnes

Matinée ciné

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 11:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Matinée ciné
Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.

Au 2ème étage de la Médiathèque
A partir de 3 ans

Sur inscription   .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22 

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English :

L’événement Matinée ciné Caulnes a été mis à jour le 2026-06-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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