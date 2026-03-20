Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

MATINÉE JEUNESSE & MÉTIERS DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Retrouvez les stands de la Patrouille Aérienne de France, l’Armée de l’Air et de l’Espace, l’Armée de Terre, la Gendarmerie, les Sapeurs-pompiers, la Croix Rouge, la MLJ, le service Jeunesse du Clermontais (car podium) et plus encore !

Avec un passage de la Patrouille Aérienne de France entre 10h20 et 10h45

Retrouvez les stands de la Patrouille Aérienne de France, l’Armée de l’Air et de l’Espace, l’Armée de Terre, la Gendarmerie, les Sapeurs-pompiers, la Croix Rouge, la MLJ, le service Jeunesse du Clermontais (car podium) et plus encore !

Avec un passage de la Patrouille Aérienne de France entre 10h20 et 10h45.

Un stand de la Communauté de communes vous proposera de l’eau fraîche.

Entrée libre et gratuite. .

Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

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English : MATINÉE JEUNESSE & MÉTIERS DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Visit the booths of the Patrouille Aérienne de France, the Air and Space Force, the Army, the Gendarmerie, the Fire Department, the Red Cross, the MLJ, the Clermontais Youth Service (on the podium), and more!

Featuring a flyover by the Patrouille Aérienne de France between 10:20 a.m. and 10:45 a.m.

L’événement MATINÉE JEUNESSE & MÉTIERS DE L’ENGAGEMENT CITOYEN Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS