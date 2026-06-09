Matinée jeux de société Médiathèque de Gasny Gasny

Gasny

Matinée jeux de société

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

1,2,3,Prêt? Jouez !

Pour clore l’année scolaire en beauté, la médiathèque vous propose un petit moment de détente en famille pour jouer et vous amuser. Venez profiter des jeux proposés à la médiathèque ou ramenez votre jeu préféré pour nous le faire découvrir.

Tout public.

Entrée libre. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinée jeux de société

L’événement Matinée jeux de société Gasny a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération