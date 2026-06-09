Matinée jeux de société Médiathèque de Gasny Gasny
Matinée jeux de société Médiathèque de Gasny Gasny samedi 11 juillet 2026.
Gasny
Matinée jeux de société
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
1,2,3,Prêt? Jouez !
Pour clore l’année scolaire en beauté, la médiathèque vous propose un petit moment de détente en famille pour jouer et vous amuser. Venez profiter des jeux proposés à la médiathèque ou ramenez votre jeu préféré pour nous le faire découvrir.
Tout public.
Entrée libre. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : Matinée jeux de société
L’événement Matinée jeux de société Gasny a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération