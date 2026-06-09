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Matinée jeux de société Médiathèque de Gasny Gasny

Matinée jeux de société Médiathèque de Gasny Gasny samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque de Gasny

Adresse : 42 rue de Paris

Ville : 27620 Gasny

Département : Eure

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gasny

Matinée jeux de société

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

1,2,3,Prêt? Jouez !

Pour clore l’année scolaire en beauté, la médiathèque vous propose un petit moment de détente en famille pour jouer et vous amuser. Venez profiter des jeux proposés à la médiathèque ou ramenez votre jeu préféré pour nous le faire découvrir.

Tout public.
Entrée libre.   .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57  mediatheque.gasny@sna27.fr

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English : Matinée jeux de société

L’événement Matinée jeux de société Gasny a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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