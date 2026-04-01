MATINÉE JEUX Bibliothèque A Même de Lire Machecoul-Saint-Même

Machecoul-Saint-Même

MATINÉE JEUX

Bibliothèque A Même de Lire 3 Rue de la ville en Bois Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Avec Sur la Route du Jeu

Jeux d’ambiance, de plateau, de construction, de compétition ou de coopération pour passer en famille un moment dans la bonne humeur.

Dès 3 ans

Accès libre .

Bibliothèque A Même de Lire 3 Rue de la ville en Bois Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 78 34 81 rpe@machecoul.fr

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English :

L’événement MATINÉE JEUX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Retz Atlantique