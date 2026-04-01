MATINÉE JEUX Bibliothèque A Même de Lire Machecoul-Saint-Même
MATINÉE JEUX Bibliothèque A Même de Lire Machecoul-Saint-Même mercredi 22 avril 2026.
Machecoul-Saint-Même
MATINÉE JEUX
Bibliothèque A Même de Lire 3 Rue de la ville en Bois Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Avec Sur la Route du Jeu
Jeux d’ambiance, de plateau, de construction, de compétition ou de coopération pour passer en famille un moment dans la bonne humeur.
Dès 3 ans
Accès libre .
Bibliothèque A Même de Lire 3 Rue de la ville en Bois Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 78 34 81 rpe@machecoul.fr
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English :
L’événement MATINÉE JEUX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Retz Atlantique
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