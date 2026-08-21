AGENDA · Machecoul-Saint-Même
MATINEE JEUX Machecoul-Saint-Même
mercredi 21 octobre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
MATINEE JEUX
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2027-04-21
MATINEE JEUX
Jeux d’ambiance, de plateau, de construction, de compétition…en famille pour passer un bon moment dans la bonne humeur.
Dès 3 ans. .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire amemedelire@gmail.com
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English :
GAMES MORNING
L’événement MATINEE JEUX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique
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