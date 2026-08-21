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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

MATINEE JEUX Machecoul-Saint-Même

mercredi 21 octobre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

MATINEE JEUX

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2027-04-21

MATINEE JEUX
Jeux d’ambiance, de plateau, de construction, de compétition…en famille pour passer un bon moment dans la bonne humeur.

Dès 3 ans.   .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   amemedelire@gmail.com

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English :

GAMES MORNING

L’événement MATINEE JEUX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique

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