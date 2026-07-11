Matinée jeux pour les enfants | La Colline aux livres Bergerac
mercredi 5 août 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Matinée jeux pour les enfants | La Colline aux livres
Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
C’est l’été ! Place au soleil, à la baignade, aux vacances, à la lecture et aux jeux !
Nous proposons des jeux de société de l’Ecole des Loisirs pour les plus petits. .
Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97
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English : Matinée jeux pour les enfants | La Colline aux livres
L’événement Matinée jeux pour les enfants | La Colline aux livres Bergerac a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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