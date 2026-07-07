Matinée musicale avec Chéris d’amour Café épicerie du PLAN B La Turballe
samedi 8 août 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Matinée musicale avec Chéris d’amour
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Vous jouez des chansons d’amour du monde entier, tel est le motif atemporel de ce nouveau duo une guitare & deux voix, rytmées par un son digital du coeur qui bat, avec des loops d’instruments créées en live…
Une invitation à célébrer l’amour, chanté dans tous ses styles et dans toutes ses langues, sur une musique aux subtils contrastes. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Matinée musicale avec Chéris d’amour La Turballe a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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