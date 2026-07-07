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AGENDA · La Turballe

Matinée musicale avec Chéris d’amour Café épicerie du PLAN B La Turballe

samedi 8 août 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Café épicerie du PLAN B
Adresse
12, place du Marché
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Matinée musicale avec Chéris d’amour

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Vous jouez des chansons d’amour du monde entier, tel est le motif atemporel de ce nouveau duo une guitare & deux voix, rytmées par un son digital du coeur qui bat, avec des loops d’instruments créées en live…
Une invitation à célébrer l’amour, chanté dans tous ses styles et dans toutes ses langues, sur une musique aux subtils contrastes.   .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12  association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Matinée musicale avec Chéris d’amour La Turballe a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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